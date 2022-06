Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) mérlegeli az újonnan terjedő majomhimlő vészhelyzeti minőségét, a szervezet vészhelyzeti bizottsága jövő csütörtökön ülésezik – jelentette be a WHO kedden Genfben.

Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója jövő csütörtökre összehívta a WHO vészhelyzeti bizottságát, hogy megvizsgálják és megvitassák a majomhimlő nemzetközi elterjedésének helyzetét és annak súlyosságát.

A bizottság azt vizsgálja, hogy a majomhimlő "nemzetközi aggodalomra okot adó lehetséges közegészségügyi veszélyhelyzetnek" minősül-e, mely a legmagasabb riasztási fokozat, amelyet a WHO kiadhat.

Május óta a majomhimlőt eddig 39 országban azonosították, ezek közül csak hét országban honos a vírus. Világszerte több, mint 1600 azonosított, valamint 1500 feltételezett esetet regisztráltak. A WHO főigazgatója a bizottság összehívását a vírus "szokatlan viselkedésével" indokolta, valamint hangsúlyozta, hogy a vírus féken tartásához az országoktól "koordinált válaszreakcióra" van szükség. Jelenleg 2020. január 7-e óta, az új típusú koronavírus-járvány végett van érvényben vészhelyzeti riasztás.

A majomhimlő Afrika egyes részein endémiás betegségnek számít, de az utóbbi hónapokban mind ezekben az országokban, mind a világ többi részén több megbetegedés fordult elő. A vírus influenzaszerű tüneteket, valamint kiütéseket okoz, és szoros érintkezés útján terjed.

