Szaúd-Arábia az első negyedévben éves bázison közel 10 százalékos GDP-bővülést könyvelhetett el az olajárak tartós emelkedésének köszönhetően - közölte kedden a szaúdi statisztikai hivatal. A 9,9 százalékos növekedés több mint egy évtizedes csúcsot döntött, az Al Jazeera szerint utoljára 2011 harmadik negyedévében ért el ilyen jó eredményt az olajmonarchia gazdasága.

Fotó: Dina Khrennikova / Bloomberg via Getty Images

"A meredek növekedés a szaúdi nemzeti jövedelemhez 32,4 százalékkal hozzájáruló olaj- és gázipar 20,3 százalékos bővülésének köszönhető" - tették hozzá. Eközben a tárgyidőszakban az ország, sőt a világ legnagyobb olajcége, a három évvel ezelőtt tőzsdére lépett Aramco nettó nyeresége 82 százalékkal, 39,5 milliárd dollárra emelkedett.

Az olajiparon kívüli tevékenységek éves szinten 3,7 százalékkal nőttek az első negyedévben. "Az alapadatok továbbra is egészséges ütemű bővülésre utalnak a nem olajipari szektorban" – mondta el Monica Malik, az Abu Dhabi Commercial Bank vezető közgazdásza az Al Jazeerának.



A szaúdi olajipar is nagyon jó helyzetben marad, mivel a világpiaci nyersolajkínálat továbbra is szűkös. A királyság a közelmúltban növelte a júliusi szállításokra vonatkozó nyersolajárait szinte valamennyi vevője felé, az emelés az ázsiai vevők számára volt a legjelentősebb.



Jóllehet Szaúd-Arábia a többi OPEC+ országgal együtt kötelezettséget vállalt, hogy júliusban és augusztusban összesen napi közel 650 000 hordóval növelik a havi kitermelést, a gesztus nem vetette vissza eddig a kőolaj jegyzését, hiszen a szakértői vélemények alapján éppen a szaúdiakon és néhány más közel-keleti termelőn kívül a többi OPEC+-együttműködésben résztvevő ország aligha tudja a fekete aranyat megnövelt kvótájának megfelelő mennyiségben kitermelni.