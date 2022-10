A Magyar Reklámszövetség a reklám- és médiaipar képviseletében azzal a kéréssel fordult a kormányhoz, hogy a kabinet hosszabbítsa meg a reklámadó 2023. január 1-jéig tartó felfüggesztését a kialakult gazdasági válságra tekintettel – közölte a szervezet. A reklámszövetség elnöke, Gulyás János a miniszterelnök kabinetfőnökével, Rogán Antallal folytatott megbeszélései során azt a választ kapta, hogy a kabinet megfontolja a reklámadó felfüggesztési időszakának kiterjesztését.

A miniszterelnöknek eljuttatott levélben és a Miniszterelnöki Kabinetirodával folytatott egyeztetések során az MRSZ a már korábban is közzétett érveit hangsúlyozta: így például azt, hogy a reklámadó visszavezetése éppen a kívánatos gazdasági stabilizáció és növekedés ellen hat, hiszen a jelenlegi súlyos energiaválsággal terhelt, erősen gyengülő makrogazdasági környezetben megroppanthatja az amúgy is csökkenő teljesítményt felmutató reklámipart. Emellett a jelentősen növekvő költségek, az elszabaduló infláció és a bizonytalan piaci kilátások láthatóan a hirdetési büdzsék jelentős csökkenését eredményezik, zsugorítva az amúgy sem erős pénzügyi eredményeket felmutató iparág megadóztatható árbevételeit. A szervezet emlékeztetett arra is, hogy a reklámipar bizonyítottan multiplikátorként erősíti a gazdaságot, így a reklámadóval való terhelése kontraproduktívan hat a gazdasági stabilizációra, a gazdasági fejlődésre és a GDP-re.