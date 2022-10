Elődje csaknem az összes, még érvényben volt adócsökkentési intézkedését visszavonta hétfőn Jeremy Hunt új brit pénzügyminiszter. Hunt bejelentésének legnagyobb horderejű eleme az volt, hogy a kormány a pénteken menesztett előző pénzügyminiszter, Kwasi Kwarteng szeptember végén előterjesztett, hatalmas piaci felfordulást okozó terveivel ellentétben mégsem mérsékli a személyi jövedelemadó jelenleg 20 százalékos alapkulcsát 19 százalékra a jövő áprilisban kezdődő új pénzügyi évtől.

Fotó: Justin Tallis/AFP

Közölte, hogy a 20 százalékos alsó adókulcs meghatározatlan ideig érvényben marad, addig mindenképpen, amíg a gazdasági körülmények lehetővé nem teszik a csökkentését.

Az eddigi tervekkel ellentétben a brit kormány nem mérsékli az osztalékadót, emellett visszavonja a külföldi látogatók áfamentes vásárlási lehetőségének, valamint a szeszes italokra kirótt jövedéki adó befagyasztásának a tervét.

Hunt közölte, hogy az elődje által előterjesztett intézkedési tervek visszavonásával

a költségvetés évente várhatóan 32 milliárd font (több mint 15 500 milliárd forint) többletbevételhez jut.

Az előző pénzügyminiszter, Kwasi Kwarteng által szeptember 28-án ismertetett eredeti programban szerepelt az is, hogy a kormány a korábbi tervvel ellentétben nem emeli az új pénzügyi évben 25 százalékra a jelenlegi 19 százalékról a társasági adót, és a program tartalmazta a legmagasabb személyi jövedelmek 45 százalékos adókulcsának eltörlését is. A cselekvési terv által kavart hatalmas piaci felfordulás nyomán ezt a két elemet a brit kormány már az elmúlt napokban visszavonta, Liz Truss miniszterelnök pedig pénteken menesztette a pénzügyminiszteri posztról Kwartenget, aki alig 38 napot töltött a tárca élén. Truss még ugyanaznap kinevezte pénzügyminiszterré Jeremy Huntot, aki a korábbi konzervatív kormányokban külügyminiszter és egészségügyi miniszter is volt.

Kwarteng miniköltségvetésként emlegetett programjának szeptember végi bejelentése után mélységi rekordokra (egyes időszakokban az árfolyamparitás közelébe) zuhant a font árfolyama a dollárral szemben, az irányadó brit állampapírok hozama jóval 4 százalék fölé emelkedett és meghaladta a görög államadósság finanszírozási költségeit, két globális hitelminősítő, az S&P Global Ratings és a Fitch Ratings pedig egyaránt leminősítés lehetőségére utaló negatívra rontotta a korábbi stabilról a brit államadós-osztályzatok kilátását.

A szinte példátlanul heves negatív piaci reakció elsődleges oka az volt, hogy a piaci szereplők nem tartották biztosítottnak a 45 milliárd font értékű adócsökkentési program finanszírozhatóságát.

A Bank of England a piaci felfordulás csitítása végett rendkívüli államkötvény-vásárlási intervenciót jelentett be azzal az indokkal, hogy a piacok rendellenes működésének folytatódása érdemi kockázatot jelentene Nagy-Britannia pénzügyi stabilitására.

Jeremy Hunt hétfői bejelentése nyomán az ötéves futamidejű brit állampapírok hozama - amely az ingatlanhitelek kamatainak szempontjából is irányadó - 3,90 százalék alá csökkent,

a font pedig a Kwarteng-program ismertetése után mért 1,03 dollár/font körüli mélypontok után a hétfői kereskedésben 1,14 dollár közelébe erősödött.

Jeremy Hunt még az adóintézkedések visszavonásáról szóló bejelentése előtt, a BBC közszolgálati rádió hétfői hírműsorában óvta a kormányzó Konzervatív Pártot az alig 42 napja hivatalban lévő Liz Truss miniszterelnök menesztésének kezdeményezésétől, mondván:

Nagy-Britanniának most egy újabb vezetőváltási procedúra hiányzik a legkevésbé.

Egybehangzó brit médiaértesülések szerint azonban az alsóházi tory frakció a kormány piaci és politikai hitelességét alapjaiban megrendítő adópolitikai fiaskó nyomán már aktívan foglalkozik a vezetőváltás gondolatával, és a lehetséges utódok között rendre felmerül Jeremy Hunt neve is.