Októberben 300 általános iskolás gyermeknek lesz lehetősége megtanulni a motorozás alapjait a Hernádon található Talmácsi Ringen Talmácsi Gábornak, a gyorsaságimotoros-világbajnokság 125 köbcentiméteres kategóriája 2007-es győztesének a felügyelete alatt. A szervezők közleménye szerint a projekt a Nemzeti Tehetség Program keretein belül, a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával valósul meg, célja pedig az, hogy a gyermekeket bevezessék a motorsport világába, megmutassák nekik a sportból fakadó előnyöket, valamint hogy felfedezzék és a sportág számára megtartsák azokat a diákokat, akik kiemelkedő tehetséget mutatnak.

A hatnapos programot két turnusban tartják, október 5–7-én, és október 17–19-én a Talmácsi Ringen.

„A gyerekek könnyen tanulnak és a minimotorok segítségével, amelyek sebessége korlátozva van, elsajátíthatják a motorozás alapjait. Mindez gyerekkorban azért optimális, mert játékosan tanulják meg a motorkezelést, fejlődik a koncentrációs képességük és megnő a térlátásuk” – idézte a közlemény Talmácsi Gábort, aki hangsúlyozta, az alapismeretek elsajátítása után a gyerekek a későbbiekben a közúton is könnyebben boldogulnak majd. Az ex-motorversenyző hozzátette, a városi közlekedésben a motorkerékpárok szerepe a jövőben nemzetközi szinten is nagy hangsúlyt kap majd, ezért fontos lenne, hogy a versenyzői utánpótlásképzés mellett a közutakon is egyre több fiatal ismerkedjen meg a biztonságos motorozás alapjaival.