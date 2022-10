A hazai felnőtt lakosság többsége minden életkorban fontosnak tartja az anyagi függetlenséget, még a családjától sem fogad el szívesen pénzügyi segítséget, legfeljebb akkor, ha tényleg nagy a baj – derül ki az OTP Nyugdíjpénztár friss, országos reprezentatív kutatásából.

A pénzügyi önállóság fontosságát jól mutatja, hogy a válaszadók 61 százaléka még a rokonaitól is csak vészhelyzetben kérne anyagi segítséget.

Valamivel több mint egyharmaduk akkor fordulna a családtagjaihoz, ha valamilyen betegség kezeléséhez, egészségi probléma megoldásához lenne szüksége pénzre. A harmadik helyen a lakásvásárlás áll, ezt követik az alkalmi nagyobb kiadások (autóvásárlás, lakás berendezése) 25 százalékkal. Minden tizedik megkérdezett nyilatkozott úgy, hogy a kérdőíven megadott esetek egyikében sem kérne segítséget a rokonaitól, ez a hozzáállás egyébként főleg a 60 feletti korosztály tagjaira jellemző.

Ugyanez a kép rajzolódik ki abból is, hogy tízből hárman úgy látják: egy felnőttnek kellemetlen, ha a rokonai segítségére szorul anyagilag, mindenkinek a saját lábán kell állnia, és csak 10 százalék gondolja úgy, hogy egy családnak – amíg képes rá – mindenképp támogatnia kell anyagilag a tagjait. A vészhelyzet ebben az esetben is kivételnek számít, a válaszadók 58 százaléka ebben a helyzetben nem tartaná kínosnak a segítségkérést. Mindez arra utal, hogy a döntésekben a racionális szempontok mellett az érzelmi tényezők is fontos szerepet játszanak.

„A kutatásunkból az is kiderült, hogy a lakosság 15 százalékának kifejezetten fontos, hogy ő tudja majd támogatni rokonait nyugdíjas korában, ehhez pedig igyekszik is megteremteni a megfelelő anyagi biztonságot. Az időskori pénzügyi önállóság megalapozását érdemes minél előbb elkezdeni, ebben a nyugdíjcélú megtakarítások sokat segítenek” – mondta Nagy Csaba, az OTP Nyugdíjpénztár ügyvezető igazgatója.