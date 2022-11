Az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága szerdán nyilvánosságra hozta az ellenzék külföldről való finanszírozását vizsgáló titkosszolgálati jelentés minősítés alól feloldott főbb megállapításait – írja az Origo.

A dokumentumból kiderül, hogy a Márki-Zay Péter által beismert 1,8 milliárd forinton felül további mintegy 1,2 milliárd érkezett az Egyesült Államokból az ellenzékhez a Korányi Dávid vezette Action for Democracy nevű szervezeten keresztül.

A jelentés szerint a Mindenki Magyarországa Mozgalomnak utalt 1,8 milliárd forint mellett a DK közeli Ezalényeg.hu kiadója, az Oraculum 2020. Kft. több mint egymilliárd, a Bajnai Gordon-féle DatAdat cégcsoport közel 150 millió, a Gemius Hungary Kft. pedig mintegy 3 millió forintot kapott Karácsony Gergely főtanácsadójának amerikai szervezetétől.

Összesen tehát 3,015 milliárd forintnyi külföldi pénzt utaltak a kampányra.

A cikk szerint Karácsony Gergely-féle 99 Mozgalom, pártja a Párbeszéd, az LMP, az MSZP-hez köthető Kapcsolat.hu Kft., Böcskei Balázs Idea Intézete és a Czeglédy Csaba érdekkörébe tartozó Éljen Szombathely Egyesület is jelentős összegeket utalt a volt miniszterelnök és társai vállalkozásainak.

A szolgálatok megvizsgálták az Action for Democracy kapcsolati hálóját, és feltárták, hogy a szervezet kapcsolatba hozható a National Endowment for Democracyval (NED). Az elemzés rámutatott, hogy a NED részese volt a 2006-os fehérorosz ellenzéki elnökjelölt kampányának, a 2011-es arab tavasz során ellenzéki pártokat támogatott, nagyobb összegeket juttatott az ujgur csoportoknak Kínában, emellett hongkongi civil szervezeteket is finanszírozott.

Az Action for Democracy – Chris Maroshegyi nevű amerikai alelnökén – keresztül szoros kapcsolatban van továbbá az Albright Stonebridge Group nevű szervezettel, amelynek több vezető munkatársa 2021-ben tagja lett Joe Biden amerikai elnök adminisztrációjának.