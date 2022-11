Csaknem százezer új koronavírus-fertőzöttet azonosítottak világszerte

Egyre durvább eszközöket vet be a kínai karhatalom a tüntetőkkel szemben – nem csitul a feszültség Az Ürümcsiben történt lakástűz miatt kirobbant tüntetések egyre több kínai nagyvárost érnek el. Az elégedetlen tömegek a Covid-korlátozások megszüntetését követelik, illetve egyesek odáig is elmentek, hogy Hszi Csin-ping lemondását követeljék. A nagyvárosokba egyre több rendőrt vezényelnek a megmozdulások biztosítására. A hírek szerint a hatóságok akadályozzák a külföldi sajtó munkáját, illetve a BBC riporterét őrizetbe is vették.