Hamis vád miatt emeltek vádat Szabó Bálint (független) szegedi önkormányzati képviselővel szemben, aki valótlanul állította, hogy bántalmazták őt a rendőrök – tájékoztatta a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség helyettes szóvivője pénteken az MTI-t. Saághy Flóra közölte, a politikus 2020. március 18-án Szeged egyik forgalmas kereszteződésében gépjárművével megállva akadályozta a villamosközlekedést. Ezért vele szemben a helyszínen intézkedtek a rendőrök.

Másnap a férfi megjelent a Szegedi Rendőrkapitányságon, ahol szóban, valamint a Legfőbb Ügyészségen írásban is feljelentést tett. Azt állította, a vele szemben intézkedő rendőr a térdhajlatánál megrúgta, a rendőrautóból kilógó lábára annak ajtaját többször is rácsukta, illetve az intézkedés során becsületsértő kifejezésekkel illette. Állításait az ügyben indult ügyészségi nyomozás során – a törvényi figyelmeztetések ismeretében – többször, tanúként is fenntartotta.

A büntetőeljárásban beszerzett bizonyítékok alapján – mivel azok minden kétséget kizáróan cáfolták a feljelentésben előadottakat – megszüntették a nyomozást.

A politikus a feljelentése alapján elrendelt büntetőeljárást folytató hatóság előtt hamisan vádolta meg a vele szemben korábban intézkedő rendőrjárőrt hivatalos eljárásban elkövetett bántalmazás, becsületsértés, valamint hivatali visszaélés bűncselekmények elkövetésével. A jelenleg más bűncselekmény gyanúja miatt letartóztatásban lévő politikus bűnösségéről a Szegedi Járásbíróság dönt.

Szabó Bálintot a legtöbben az idei év legérdektelenebb tüntetéséről, a gazdamegmozdulások szervezőjeként ismerhetik, amelyeken többezres részvevői számot vizionált, ám később mindössze egyetlen traktort tudtak felmutatni a szervezők.