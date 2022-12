Rengeteg új eszköz érkezik a Honvédséghez és új bejelentésekre is lehet számítani. A látványos újítások mellett kisebb volumenű fejlesztések is biztosan megvalósulnak majd, és a hadiipari gyártókapacitások kiépülése is folyamatos lesz. Nagy kérdés, hogyan fog haladni a személyi állomány bővítése és hogy nyitnak-e esetleg új laktanyákat – írja a Növekedés.hu.

A cikk szerint kétségtelenül a legnagyobb lépést a Pzh 2000-es csúcskategóriás, német önjáró lövegek érkezése jelentette. A Honvédség több mint 10 éve nem rendelkezett önjáró tüzérségi eszközökkel. A tüzérséget csupán kis darabszámú (12 darab), öreg szovjet D-20 vontatott ágyútarack látta el.

Az ukrajnai háború élesen rámutatott, hogy modern tüzérségre óriási szükség van. Sorsdöntő, hogy egy hadsereg rendelkezik-e megfelelő tüzérségi eszközökkel.

A Panzerhaubitzekhez egyéb fejlesztések is kapcsolódnak. A szállításukra alkalmas nagy teherbírású nyergesvontatók, illetve trélerek már befutottak, valamint egy kiképzésre átépített példány is, illetve szintén kiképzési célokat szolgáló szimulációs eszközök is érkeztek.

A Honvédség új Pzh 2000-es szállítására alkalmas MAN TGS 40.540 nyergesvontatója és Goldhofer STZ-P7 típusú trailere. Folyamatosan érkeznek ezen túl a karbantartáshoz szükséges felszerelések is, valamint megjött az első 2ARV 3HU „Buffalo” harckocsi vontató is, ami a Leopard harckocsik és a Pzh-k műszaki mentésére egyaránt alkalmas.

Jövőre érkeznek az Airbus H225M többcélú közepes katonai helikopterek első példányai. A flotta 2024-ben lesz teljes. Találgatásokra ad okot, hogy mi lesz a Gripenek sorsa. Közeleg a lízingszerződés vége, így a jövő év egyik nagy bejelentése lehet, hogy mi lesz a Gripen flottával.

Most úgy tűnik, marad mind a 14 gép, sőt modernizálják és új fegyverekkel látják el őket.