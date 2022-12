A munkaerőpiaci helyzet állandó változása a piac minden szereplőjét kihívások elé állítja. A dolgozók egyre megfontoltabbak az anyagiakat illetően is – mondta Tokár Péter, a TESK csoport ügyvezetője, toborzás-kiválasztás szakértő a Növekedés.hu-nak.

Az anyagiak változatlanul fontos szempontok egy munkavállaló életében, és rosszabb feltételekkel, például kisebb bérért nem váltanak állást

– emelte ki a szakértő.

Mint elmondta, a munkavállalás egyéb szempontjait illetően is többletigények jelentek meg. Ma már erős az elmozdulás a Maslow-piramis felsőbb szintjei felé is, így a jelöltek sok olyan szempontot is mérlegelnek, amelyekre korábban nem volt példa.

Fontos szempontként jelent meg az egyéni fejlődés és a karrier lehetősége, a vezetői attitűd, a munkahelyi fizikai környezet és légkör, a kihívást jelentő feladatok és a rugalmas munkaidő – tette hozzá.