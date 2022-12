Sajtóértesülések szerint Zinedine Zidane is ott van a jelöltek között a brazil labdarúgó-válogatott szövetségi kapitány posztjára.

A L’Équipe című napilap arról is beszámolt, hogy ha Didier Deschamps, a múlt vasárnap befejeződött katari világbajnokságon a döntőt címvédőként 11-esekkel elbukó francia csapat szakvezetője nem marad a helyén, akkor korábbi válogatottbeli csapattársa lesz a favorit jelölt a posztjára.

🚨 INFO L'Équipe 🚨



Zinédine Zidane encajaría en el perfil trazado por la CBF para sustituir a Tite en el banquillo de Brasil.



El sucesor del ex seleccionador debería ser un técnico libre, extranjero y con experiencia. Y el perfil de Zidane seduce. #BRA https://t.co/j2pxmDWEyA — Fútbol Total ⚽ (@FT_Total) December 25, 2022



A cikk szerint Zidane-t nemcsak szakmai sikerei – három egymást követően évben Bajnokok Ligáját nyert a Real Madriddal – teszik esélyessé Brazíliában, hanem mert több játékossal, Viniciusszal, Eder Militaóval és Casemiróval is együtt dolgozott már a seleacóból.

A brazil válogatott történetében legutóbb 1965-ben töltötte be külföldi szakember a szövetségi kapitányi posztot, akkor az argentin Filpo Nuńez vezette a csapatot. Érdekesség, hogy Zidane karrierje egyik legemlékezetesebb meccsét éppen a brazilok ellen játszotta, az 1998-as franciaországi világbajnokságon az ő duplájának is köszönhetően nyertek a házigazdák 3–0-ra a fináléban.

A brazil nemzeti tizenegy a katari világbajnokságon a negyeddöntőben búcsúzott Horvátországgal szemben, a korábbi kapitány, Tite pedig már előzőleg jelezte, hogy a tornát követően távozik posztjáról.