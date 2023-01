Pénteken piaczárás után tették közzé a BÉT honlapján, hogy a FuturAqua 100 százalékos tulajdonában lévő leányvállalat, a Watereum Invest Zrt. lezárta az Aqua IT Kft. 60 százalékos üzletrészének megszerzésére irányuló ügyletet. Az Aqua IT Kft. új ügyvezetője dr. Gulyás Tibor Imre, a FuturAqua Nyrt. korábbi igazgatósági tagja. Egyúttal az Aqua IT Kft. jogi képviselője útján kérte az általa a FuturAqua Nyrt-vel szemben korábban indított 088.V.0322/2022. szám alatt folyamatban lévő végrehajtási eljárás megszüntetését.