Ukrajna kedden tiltakozott Magyarország nagyköveténél Orbán Viktor miniszterelnök "becsmérlő" megjegyzései miatt, és felszólította Budapestet, hogy hagyjon fel az "ukránellenes retorikával" -közölte a Reuters hírügynökség.

Az ukrán külügyminisztérium azt követően hívta be a magyar nagykövetet, hogy a tárca szóvivője a múlt héten azt állítota, Orbán azt mondta újságíróknak, hogy Ukrajna senki földje, és Afganisztánhoz hasonlította.



Íjgyárto István nagykövetet "erőteljes tiltakozásul Orbán Viktor miniszterelnök közelmúltbeli becsmérlő kijelentései miatt" hívatta be a tárca.



"A magyar diplomatának hangsúlyozták, hogy a magyar vezetés részéről régóta hallható ukránellenes retorika abszolút elfogadhatatlan és súlyos károkat okoz az ukrán-magyar kapcsolatokban." - közölte a külügyminisztérium.



A tárca hozzátette: a magyar felet felszólították, hogy állítsa le ezt a negatív tendenciát, hogy elkerülje a jóvátehetetlen következményeket a két ország kapcsolatára.



Mint ismert Magyarország évek óta tiltakozik az ukrán nyelvtörvény miatt, ami szerzett jogoktól fosztotta meg a kárpátaljai magyar kisebbséget. A külhoni magyarok pedig évek óta súlyos atrocitásoknak vannak kitéve, amelyek gyakran tettlegességig is fajultak. A magyar kormány éppen az Ukrajnában élő magyarok érdekét szem előtt tartva mondja azt, hogy semmiként sem kíván beavatkozni az orosz-ukrán háborúba azzal, hogy fegyvert szállít, vagy katonai eszközök szállítását enged át az országon, mivel álláspontja szerint ezek célpontokká válhatnak.