A Google harca egyre csak élesedik a Microsofttal, mely tegnap jelentette be, hogy Edge böngészőjébe és Bing keresőjébe egyaránt beépíti és rövidesen a nagyközönség számára is elérhetővé teszi a ChatGPT mesterséges intelligenciát.

A keresőóriás mai sajtóeseményén, válaszként a redmondi vállalat fejlesztéseire, bejelentette, hogy a Térkép szolgáltatásába is hamarosan elhozza az MI-t. A Street View funkción keresztül megtalálhatjuk majd a hozzánk közel eső kávézókat, bankokat vagy pékségeket, illetve felülnézeti képet is láthatunk majd nagyobb városok műemlékeiről vagy fontosabb pontjairól.

A fejlesztésekkel a cég szerint könnyebb lesz megtalálni a bejáratokat, megismerni a forgalmasabb területeket és akár megnézni, a délutáni időjárás függvényében hogyan is fog kinézni a célállomás: a Térkép ugyanis beemeli majd az időjárási adatokat is a látványba, így vizuálisan is észlelhetjük, ha szakadó eső várható a délutáni látogatásunk időpontjában.