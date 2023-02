Ma érkeznek meg a folyószámlákra a februári, infláció mértékével emelt nyugdíjak és a 13. havi, szintén emelt nyugdíj is. Erről a kormány Facebook-oldalán számoltak be. A postai kifizetések is elindultak már, a következő napokban minden jogosult megkapja majd a dupla nyugdíját.