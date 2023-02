Több mint nyolcmilliárd forint fejlesztési pénzt nyert el hatvan Bács-Kiskun vármegyei település az európai uniós Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Plusz forrásából – számolt be róla a Bács-Kiskun Vármegyei Közgyűlés elnöke.

Rideg László tájékoztatása szerint a hétéves uniós költségvetési ciklusban több mint 100 milliárd forint terület- és településfejlesztési forrás érkezik Bács-Kiskun vármegyébe. A települési projektek lebonyolításában a vármegyei önkormányzat főszerepet vállal majd, ahogy a TOP pályázatok esetében az előző ciklusban is történt.

Eddig 150 pályázatot adtak be, ezek közül 120 már nyert is, ami azt jelenti, hogy az önkormányzatok háromnegyedében már van fedezete a megtervezett fejlesztéseknek. Ahogyan az előző ciklusban, úgy most is minden vármegyei településre jut majd fejlesztési támogatás a TOP Pluszból.

Azt írták, Bács-Kiskunban eddig összesen 28 milliárd forintnyi támogatásról született döntés a TOP Plusz keretében. Eddig a legtöbb forrást településfejlesztési, közútfejlesztési és energetikai projektek nyerték el. A következő hónapokban további pályázati felhívások jelennek meg, ezek között kiemelt cél lesz a helyi és térségi turizmusfejlesztés.

A most elnyert támogatásból 1,6 milliárd forintot helyi gazdaságfejlesztésre, 1,3 milliárdot településfejlesztésre, 1,2 milliárd forintot energetikai beruházásokra, 1,1 milliárdot turisztikai fejlesztésekre, 1 milliárd forintot útépítésre, 650 millió forintot csapadékvíz-hasznosításra, 530 millió forintot pedig óvoda- vagy bölcsődeépítésre, illetve bővítésre fordítanak az érintett önkormányzatok.

A TOP Plusz program elődje, a 2014-ben indult TOP program forrásából csaknem 800 települési projekt nyert el támogatást a vármegyében, ezek döntő többsége már megvalósult vagy a befejezéshez közelít. Bács-Kiskunban kivétel nélkül minden településre jutott fejlesztés - olvasható a közleményben.