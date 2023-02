Tűz ütött ki a lett főváros, Riga egyik dróngyárában, amely az ukrán hadseregnek is szállít termékeiből – közölte szerdán a lett LSM közszolgálati műsorszolgáltató.

A tűz az amerikai székhelyű Edge Autonomy vállalat egyetlen európai telephelyén tört ki kedden, de az oltási munkálatok még szerdán is tartottak. Az LSM egy rendőrségi szóvivőre hivatkozva arról számolt be, hogy a hatóságok vizsgálják a történteket, és tisztában vannak azzal, hogy az üzem Ukrajnának is gyártott pilóta nélküli repülőeszközöket, mindazonáltal egyelőre nem látják jelét bűncselekménynek.

A lángokban három ember megsérült, és 600 négyzetméter gyárterület égett le.