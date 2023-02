A schengeni csatlakozásról, a Duna hajózhatóságáról és a két ország között újabb határátkelési lehetőséget teremtő, új Duna-híd megépítéséről tárgyalt kedden Bukarestben a román és a bolgár miniszterelnök.

A román kormány közleménye szerint Nicolae Ciuca és Galab Donev videóértekezleten egyeztetett a két szomszédos európai uniós tagállam infrastruktúrájának összekapcsolását javítani hivatott közös projektekről.

Ciuca arra bátorította a bolgár felet, hogy hagyja jóvá a folyamhajózás feltételeit javító, Fast Danube nevű közös uniós projekt megvalósítását, annak érdekében, hogy elkezdjék a határfolyam medrének régóta esedékes kotrását, és így a Dunát egész évben hajózhatóvá tegyék.

A bukaresti közlemény szerint ezt a projektet csomagban kezelik a – bolgár fél által sürgetett – a

romániai Giurgiu és a bolgár Rusze között megépítendő új Duna-híddal, hiszen mindkettő közös regionális és egyben európai uniós érdek.

A felek megújuló energiaforrásokat hasznosító közös projektekről is tárgyaltak, és megállapodtak abban, hogy továbbra is egyeztetnek a két ország tavaly decemberben meghiúsult, de mindkét ország által továbbra is igényelt schengeni csatlakozása ügyében.

A román és bolgár miniszerelnök egyetértett abban, hogy az illegális migráció megfékezése és az Európai Unió külső határának védelme terén mindkét ország európai megoldásokat szorgalmaz.