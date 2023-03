Két bizalmatlansági indítványt nyújtottak be az ellenzéki pártok a francia kormány ellen pénteken a nyugdíjreform parlamenti szavazás nélküli elfogadását követően, miközben az elmúlt hetek utcai tiltakozásai is folytatódnak.

Az első többpárti bizalmatlansági indítványt a nemzetgyűlés legkisebb frakciója, a centrista és korábbi kormánypárti képviselőkből álló független LIOT csoport kezdeményezte, és öt ellenzéki, elsősorban baloldali frakció 91 képviselője írta alá. Nem sokkal később a jobboldali Nemzeti Tömörülés is bejelentette, hogy Marine Le Pen frakcióvezető és 87 kollégája benyújtotta a saját indítványát.

Mindkét javaslatról hétfőn szavaz a nemzetgyűlés, de miután a jobbközép köztársaságiak jelezték, hogy egyik indítványt sem szavazzák meg, nagyon kicsi az esélye annak, hogy Élisabeth Borne kormánya megbukik.



