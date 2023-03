Jó hír a WhatsApp-felhasználók számára, hogy a tulajdonos Meta a hírek szerint a közeljövőben egy új fontos funkció bevezetését tervezi. A bevezetendő hívásnémítás funkciónak számos előnye van, többek között potenciálisan elkerülhetők vele a spamhívások. Az elmúlt években ugyanis eléggé megszaporodtak a kéretlen hívások az azonnali üzenetküldő alkalmazásokban is, amilyen a WhatsApp.

Kevesebb hívásértesítő, kevesebb spam a WhatsAppon belül.

A még tesztelés alatt álló új funkció lehetővé teszi az alkalmazás felhasználói számára, hogy elnémítsák az ismeretlen számokról érkező hívásokat, miközben továbbra is megjelenítik őket a híváslistában és az értesítési központban. A WhatsAppon belül jelenleg is van lehetőség a kéretlen hívások blokkolására és bejelentésére, az új funkció pedig automatizálhatja, ezáltal kevesebb WhatsApp-értesítés jelenik meg a felhasználóknak.



További lehetséges újítások a WhatsAppban

Hamarosan jönnek pluszfunkciók is az alkalmazásba, a WhatsApp prémium előfizetése teljes formájában még nem vált elérhetővé, de a béta felhasználói számára már hozzáférhető. Ezt kifejezetten cégekre szabják, többek között sokkal több, 32 fő vehet majd részt a videóhívásokban.

Jön másik újdonság is, ez a chatfunkciókat érinti. A nem túlságosan távoli jövőtől szerkeszthetők lesznek a már elküldött üzenetek. Jelenleg a szimpla szöveges üzenetek esetében működik a szerkesztés, például a képekkel együtt küldött kommentárok nem változtathatók meg – emlékeztet az origo cikke.

Más újítás is jön még, ami a képküldést és a beszélgetések visszakereshetőségét teszi könnyebbé. Ezek a funkciók elsőként az iPhone-os alkalmazásba érkeznek.

Adatkezelés, biztonság és a Meta

Ha az eddigi adatkezelési gyakorlatot nézzük, a spam hívások szűrhetősége új irány a biztonságosabbá tétel irányába, amelyre egyébként fizetős módon, hitelesítés útján is lesz lehetőség. A Meta alá tartozó platformok, így az Instagram és a Facebook messze nem a megfelelő adatkezelésükről híresek. Az alapító-tulajdonos Mark Zuckerberg cége többször is kapott már bírságot az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) megszegése miatt. A jelek szerint számítottak is erre, a cégnek volt külön tartaléka, amelyből ki tudta fizetni ezeket a büntetéseket. A bírságok összegét illetően a Meta pénzügyi kimutatásaiból több mint kétmilliárd eurós összegre lehet következtetni. A vg.hu cikke szerint a vállalat a 2022–23-as évekre körülbelül 3 milliárd dollárt tett félre az uniós bírságok kifizetésére.

Hitelesítés fizetős formában

Van ugyanakkor lehetőség a felhasználói fiókok biztonságosabbá tételére, igaz, az előbb említett fizetős formában. Mark Zuckerberg ugyanis „megirigyelte Elon Musk ötletét”, miután a Meta reklámbevételei is egyre apadnak. A Facebook-alapító bejegyzésében arról írt, hogy a Meta felületein – Facebook, Instragram, WhatsApp, Messenger – is fizethetünk valódiságunk bizonyításáért. A hitelességhez pedig valamilyen személyes okmányra van szükség. A kibertámadások, fiókellopások elleni védelemként is használható pluszszolgáltatás (tervezett) díja asztali gépről havi 11,99 dollár, mobiltelefonról havi 14,99 dollár. Ennek az új bevételi forrásnak a közvetlen előzménye, hogy az Apple 2021-ben tiltotta le a különböző alkalmazások számára, hogy alapértelmezett állapotban kövessék a felhasználók tevékenységét, ami megnehezítette a Meta számára a személyre szabott reklámok értékesítését, ami bevételcsökkenést eredményezett. Ami pedig a további bevételeket illeti, a tartalomgyártók az Egyesült Államokban már kérhetnek pénzt a Facebookon, Nagy-Britanniában, Kanadában és Ausztráliában pedig tesztelik ezt a fajta szolgáltatást.

Jogkövetőbb magatartás európai nyomásra

Európai nyomásra fejleszt fogyasztói tájékoztatási gyakorlatán az amerikai WhatsApp: az európai uniós fogyasztóvédelmi hatóságokat, köztük a Gazdasági Versenyhivatalt (GVH) tömörítő Fogyasztóvédelmi Együttműködési Hálózat (CPC) elérte, hogy a WhatsApp a jövőben átláthatóbban tájékoztassa felhasználóit a szerződésmódosulásokról és tiszteletben tartsa döntéseiket – közölte a Gazdasági Versenyhivatal. A módosítás lényege, hogy a Facebookot is birtokló Meta tulajdonában lévő cég a jövőben átláthatóbban tájékoztatja a felhasználókat arról, hogy milyen változtatásokat kíván végrehajtani szerződéseikben, ezek pedig hogyan érinthetik jogaikat és a szolgáltatás használatát. A frissített általános szerződési feltételek elutasításának és elfogadásának lehetőségét egyformán szembetűnően jeleníti majd meg, az ezekről szóló értesítések tekintetében pedig megjegyzi és tiszteletben tartja a felhasználók döntéseit – ahelyett, hogy ismételten és kikapcsolhatatlanul megjelenítené minden megnyitáskor.