Negyedmilliárd forint uniós támogatásból megújul a kerékpárút és egy új szakasz is megépül a Békés vármegyei Körösladányban, ahol 160 millió forintból vízi turisztikai fejlesztések is indulnak – jelentette be hétfőn az önkormányzat.

A négyezer lakosú város a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Plusz keretéből nyert el támogatást.

Bruttó 213 millió forintból 2134 méteren újul meg a három évtizeddel ezelőtt épült, legutóbb 2008-ban felújított kerékpárút, emellett elkészül egy csaknem 300 méteres új szakasz.

Kardos Károly polgármester elmondta, hogy a felújítandó részekre új kopóréteg kerül, és ahol szükséges, pályaszerkezet-cserét is végeznek. Az új szakaszra már van építési engedélyes terv, a kivitelezés várhatóan áprilisban indul, és 2025. május végéig kell befejezni.

Dankó Béla, a térség országgyűlési képviselője közösségi oldalán közölte, a város ugyancsak a TOP Plusz programon nyert el több mint 162 millió forintot, amelyből vízitúra-táborhely, kajak-kenu kikötő és csónaktároló öböl létesül a Sebes-Körösnél.