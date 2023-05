Az szja-bevallás miatt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) május 15. és 22. között rendkívüli nyitvatartással várja az ügyfeleket – közölte a hivatal csütörtökön.

A közlemény szerint a fővárosban (IX. kerület, Vaskapu utca 33–35., XIII. kerület, Dózsa György út 128–130., XIII. kerület, Kresz Géza utca 13–15., XIV. kerület, Gvadányi utca 69.) és a vármegyeszékhelyeken működő központi ügyfélszolgálatok május 15–22. között 8.30-tól 18 óráig lesznek nyitva.

Ha bárkinek kérdése lenne a tervezetekről, általános tájékoztatás előzetes regisztráció nélkül is kérhető az ingyenesen hívható NAV Infóvonalon, a 1819-es telefonszámon.

Hozzátették, hogy az Infóvonal májusban hosszított nyitvatartással elérhető: május 15. és 19. között 8.30-tól 18 óráig, hétvégén (május 20-án és 21-én) 8.30-tól 13.30-ig, május 22-én pedig 8.30-tól 20 óráig.

Pénteken 13.30-tól, a többi napon 16 óra után azonban kizárólag a személyijövedelemadó-bevallással kapcsolatban kérhető segítség – ismertette a hivatal.

Arra is kitértek, hogy az szja 1+1 százalékának felajánlásáról a korábbi évekhez hasonlóan az idén is lehet elektronikusan és papíron is rendelkezni egészen május 22-ig. Akik elakadnak a tervezet jóváhagyásában, kiegészítésében vagy akár a felajánlásban, azoknak segítenek a https://nav.gov.hu/szja oldalon elérhető rövid tájékoztató videók – olvasható a NAV közleményében.