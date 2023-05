Két márciusban bejelentett cégfelvásárlást is lezárt az Alteo, így az Energikum Zrt. részvényeinek és az ECO-First Kft. üzletrészének tulajdonjoga is az új generációs energiaszolgáltatóra szállt át csütörtökön.

A két megawatt névleges villamosenergia-termelési kapacitással bíró biogázüzem akvizíciója szorosan illeszkedik az Alteo stratégiájába, továbbá a körforgásos gazdaságban betöltött szerepét is erősíti. A jelenlegi üzemelési módon túlmenően a termelődő biometán, bizonyos feltételek teljesülése esetén, alkalmas arra, hogy a földgáz helyettesítője legyen, így betáplálható akár a földgázelosztó rendszerbe is, ami a befektetés felértékelődési potenciálját jelenti. Az ECO-First a hulladékkereskedelem aktív szereplője, és mint ilyen, fontos szerepet játszik a nagykőrösi biogázüzem alapanyag-beszerzésében is.