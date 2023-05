Riadó: rendőrök lepték el a kárpátaljai iskolákat

Pénteken reggel óta egyenruhások lepték el Kárpátalja iskoláit, a Kárpáti Igaz Szó írt a nem mindennapi akció okáról. Az okot a megye rendőrségének szóvivője mondta el a Szuszpilnye nevű portálnak.

Pénteken reggel 8 óra 10 perckor elektronikus levelekben érkeztek figyelmeztetések bizonyos címekre arról, hogy a megye oktatási intézményeiben valaki bombákat helyezett el. Emiatt küldték ki az iskolákba az egyenruhásokat, hogy alaposan vizsgálják át az épületeket.

A portál később arról tájékoztatott, hogy a rendőrök nem találtak robbanószerkezetet, vagy gyanús anyagokat.

Egyébként az oktatási minisztérium a hadiállapotra való tekintettel azt javasolta, hogy az ukrajnai iskolákban június 16-án érjen véget a tanév, de Kárpátalján általában két héttel hosszabbítanak.

A Vszeoszvita nevű portál szerint az évzáró ünnepség formájába a katonai hatóságok is beleszólhatnak. Alapszabály az évzárókon és az érettségi banketteken is, hogy be kell tartani a háborús óvintézkedéseket, vagyis ha légiriadó van, akkor az ünneplőknek le kell vonulniuk az óvóhelyre. Ahol nincs óvóhely, vagy a háborús helyzet miatt akadályozott a személyes jelenlét, online is le lehet bonyolítani az évzárót.