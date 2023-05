Az első negyedévben 0,7 százalékkal nőtt a bruttó hazai termék (GDP) Szerbiában. Legnagyobbrészt az ipar és a mezőgazdaság járult hozzá a vártnál kicsivel nagyobb, de összességében enyhe gazdasági bővülésnek. Ana Brnabić kormányfő a gazdasági bővülést szolgáló intézkedések koordinálásával megbízott országos tanács hétfői ülésén jelentette be, amikor azt is elmondta, hogy várhatóan idén éves szinten 2,5 százalékos növekedést jegyezhet Szerbia. A miniszterelnök elmondása szerint az infláció lassul, az év végére várhatóan 8 százalék körüli lesz. Azon véleményének adott hangot, hogy a fenntartható gazdasági növekedés megőrzése érdekében további nagyberuházásokra van szükség. Ezek közül kiemelt fontosságúnak nevezte a nemzeti stadion megépítését. Az idegenforgalom fejlesztésére is hangsúlyt fektetnek majd, jelentette be.

Az államadósság enyhe növekedést mutatott az első negyedévben. Március végén Szerbia államadóssága 35,25 milliárd euró volt.

Ez GDP arányosan 51 százalékot jelent.

Február végén az adósság 34,94 milliárd eurót tett ki, ami a GDP 50,6 százalékát jelentette. 2022 végén az államadósság GDP arányosan 55,1 százalékot tett ki.