Június hetedikén, vagyis szerdán felkerülnek a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) terméklistájára a Budapesti Értéktőzsde Zrt. részvényei. A tőzsdeüzemeltető 5 413 481, egyenként száz forint névértékű törzsrészvényét vezeti be a BÉT-re. Többévi előkészület után ezzel megérkeznek a BÉT saját részvényei is a tőzsdére, több régiós tőzsdeüzemeltető példáját követve. Térségünk tőzsdéi közül nyilvános társaságként működik a Varsói, a Bukaresti, a Zágrábi és a Bolgár Értéktőzsde is. A tőzsdei kereskedésre a bevezetéssel egyidejűleg még nincs lehetőség, azt kilencven napon belül, külön eljárásban kezdeményezheti a vállalat.