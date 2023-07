A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX csütörtökön 469,24 pontos, 0,94 százalékos csökkenéssel, 49 605,16 ponton zárt 9,7 milliárd forintos forgalom mellett.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Az OTP részvényeinek árfolyama 1,61 százalékkal, 11 605 forintra gyengült 5,7 milliárd forintos forgalommal. A Mol papírjainak ára 1,12 százalékkal, 3006 forintra esett, a forgalmuk 2,1 milliárd forint volt. A Richter-részvények árfolyama 0,3 százalékkal, 8325 forintra gyengült 1,2 milliárd forintos forgalom mellett.

A blue chipek közül egyedül a Telekom erősödött, a papírjai 2,1 százalékkal, 414 forintra drágultak, a forgalmuk 290 millió forint volt.

Rossz volt a hangulat az európai tőzsdéken is, minden jelentős index gyengült a magyart jócskán meghaladó mértékben. A kereskedési nap közepén zuhant a New York-i tőzsde vezető indexe is.