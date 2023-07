A legmagasabb, harmadfokú (piros) riasztásokat is kiadta az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) heves zivatarok veszélye miatt az északkeleti vármegyékben hétfő délután.

A tájékoztatás szerint Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar vármegyék egyes járásaiban hevesebb zivatar kialakulására kell számítani, a zivatarokat kísérő szél, jégeső is jelentős kockázatot jelent. Hozzátették, hogy estig elsősorban és nagyobb számban az ország északi felén alakulnak ki és sodródnak be zivatarok, de elvétve másutt sem lehet kizárni a kialakulásukat.

Fotó: Huszár Márk / Heves Megyei Hírlap

A riasztás szerint az északkeleti tájakon heves zivatarok is előfordulnak károkozó széllel, amely viharos, 60-80 kilométer per órás is lehet, és amelyhez egy-két centiméteres jéggel járó eső, és helyenként felhőszakadás is társulhat. A heves zivatarokat két-három centiméteresnél nagyobb jég és 90-100 kilométer per óra feletti sebességű szélroham kísérheti.

A zivatarok az esti órákban fokozatosan lecsengenek és elhagyják az országot. Kedd hajnalra virradóra nyugat felől a záporok mellett kis eséllyel zivatarok sodródhatnak a Nyugat-Dunántúl térségébe.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője, Mukics Dániel, azt javasolja, hogy

ahol a heves zivatarok miatt van érvényben riasztás, a kerti bútorokat, szerszámokat, kisebb cserepes növényeket vigyék fedett helyre, és ne parkoljanak fák alá.