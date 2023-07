Heves zivatarok veszélye miatt másodfokú (narancs) riasztást adott ki Zala, Somogy és Veszprém vármegye területére az Országos Meteorológiai Szolgálat. A veszélyjelzés szerint a három vármegye egyes járásaiban heves zivatar kialakulására kell számítani, a villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél és jégeső is.

Fotó: Shutterstock

A meteorológiai szolgálat közölte, hogy a legvalószínűbb forgatókönyvek szerint csütörtök délután nyugat, délnyugat felől heves zivatarok érkeznek. A leghevesebbek várhatóan rendszerbe szerveződve vonulnak majd a déli megyékben keleti irányba. Késő estére északnyugat felől már nagyobb területen stabilizálódhat a légkör. Péntek hajnalban a zivatarok kelet felé elhagyják az országot.

A OMSZ közleményében arra is felhívták a figyelmet arra is, hogy a legintenzívebb cellák környezetében nagy méretű, néhol 5 centiméteresnél is nagyobb jég, 80-100 kilométer/órás vagy ennél erősebb szélvihar, valamint felhőszakadás lehetséges.