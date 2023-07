Délen már érzik, nyugatról front érkezik, az Országos Meteorológiai Szolgálat piros riasztást adott ki Baranya és Bács-Kiskun vármegyékre és Tolna déli részére, de a többi déli vármegyében is már narancsszínű riasztás van érvényben. Több hullámban érkeznek a zivatarok, heves szél kíséretében.

Fotó: Shutterstock

Már az este és az éjszaka elején egyre több helyen és egyre nagyobb területen várhatók zivatarok, legnagyobb valószínűséggel az ország déli felében, és ezek rendszerbe is rendeződhetnek.

Az érkező viharos széllökések sebessége 60 és 90 kilométer per óra között lehet, de előfordulhatnak 90-100, vagy akár 110 kilométeres sebességű löketek is. A zivatarok 25-30 milliméter csapadékot hozó felhőszakadássá is növekedhetnek, és nem kizárt 1-2 centiméteres jégből álló eső sem, sőt nagyméretű 2-4 centiméteres jég is jöhet.

Az előrejelzés szerint a zivatarok éjszaka kelet felé terjednek, és hajnaltól csökken a számuk, vagy meg is szűnnek.

Szombaton a nap első felében már csak elvétve lehet zivatar, főleg északkeleten, de ezzel még nincs vége. Délután, illetve késő délután megint egyre több helyen mozoghatnak keleti irányban zivatarok, a legkisebb valószínűséggel északkeleten. Délnyugaton megint hevessé fajulhatnak, akár 90 kilométeres sebességet elérő széllökésekkel és nagyméretű jéggel – jelezte előre az az Országos Meteorológiai Szolgálat.