A nyugdíjak év eleji 15 százalékos emelése nem bírta felvenni a versenyt az inflációval, ezért hamarosan további emelés jöhet, csökkent a 2027/B jelű, kifejezetten népszerű állampapír hozama, utánpótlás nélkül maradhatnak az orosz csapatok a Krím félszigeten és a lottozók jövőbeli sorsa érdekelték leginkább olvasóinkat a héten.

Akár háromszázalékos nyugdíjemelés is jöhet az év második felében

Bár tavaly már nyáron döntés született az elszabaduló infláció miatt a nyugdíjkorrekcióról, idén a drágulás ütemének egyre gyorsuló mérséklődése miatt hasonló döntés inkább csak szeptemberben várható. Mivel az idei átlagos éves infláció mértéke még kérdéses, a nyugdíjemelés nagysága sem ismert még. A Magyar Nemzeti Bank mindenesetre júniusban 165-18,5 százalék közé várja a fogyasztói árak emelkedésének éves átlagos szintjét, míg a piaci elemzők még ennél is nagyobb, 18-19 százalékos éves átlagos drágulásra számítanak.

Fotó: Shutterstock

Mivel a nyugdíjak már az év elején 15 százalékkal emelkedtek, nagyjából 3 százalékos, visszamenőleges emelésre lehet számítani. Ez a 210 ezer forintos átlagnyugdíjra 6300 forintot jelenthet, így októberben a visszamenőleges emeléssel kombinálva ez akár 69 ezer forintot is jelenthet átlagosan.

Be kell érni kevesebbel: nagyot esik a népszerű magyar állampapír kamata

Az egyik legnépszerűbb, ugyanakkor nem kifejezetten lakossági piacra szállt állampapír, a 2027/B kamatszintjének változásáról szólt eheti második legolvasottabb cikkünk. A negedéves kuponnal rendelkező papír hozama ugyanis a 3 hónapos budapesti bankközi kamathoz (Bubor) kötött, így a kötvény korábbi, kiugró 16,29 százalékos kamatot a még mindig elég vonzó 15,02 százalék váltja.

A 2027/B jelet viselő állampapír hozama így a hosszabb futamidejű PMÁP-é alá süllyed. A kötvényből 1154 milliárd forintnyi a befektetőknél lévő állomány. A papírral elérhető hozam ráadásul várhatóan tovább csökken majd a következő kamatperiódusok idején, mivel a jegybanki alapkamat is várhatóan mérséklődik, ami a Bubor szintjére is hatással van.

Ukrajna drónesőt zúdított a Krím félszigetre a krími híd felrobbantása után

Egy nappal azután, hogy egy dróntámadásban súlyosan megrongálódott a Krím félszigetet Oroszországgal összekötő Kercsi-híd, Ukrajna majdnem 30 drónnal támadta meg a félszigetet – írják ukrán és orosz források.

Az ukrán erők fokozzák a nyomást a Krím félszigeten állomásozó orosz csapatok ellen, így a stratégiai fontosságú híd elleni támadás után további célpontokat is támadtak a félszigeten kedden. Az oroszok sem voltak azonban tétlenek, a híd megrongálása után Odesszát és Mikolajivot vették célba.

Ukrán támadás érte a krími hidat, civilek vesztették életüket

Az ukrán hadsereg dróncsapást mért az Oroszországot a Krím félszigettel összekötő Kercsi hídra. Ukrán források szerint az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) és az Ukrán Haditengerészet közösen követte el az orosz utánpótlást alaposan megnehezítő támadást. Ugyanakkor Kijev hivatalosan nem ismerte el a támadást.

Fotó: AFP

A támadásban a híd jelentősen megrongálódott, két civil pedig életét vesztette. Egy kislányt mentőhelikopterrel szállítottak kórházba.

Bejelentést tett a Szerencsejáték Zrt. elnöke: kiderült, mi lesz a lottózókkal

A koronavírus-járvány alatti lezárások ellenére továbbra is a lottózókban kötik a legtöbb sportfogadást a Szerencsejáték Zrt. ügyfelei a cég vezérigazgatója, Mager Andrea szerint, aki arról is beszélt, hogy a társaság jövőre új lottóterméket vezet be, ami napi játék lesz.

Fotó: Csapó Balázs/Mediaworks

A vezérigazgató szerint ez azt üzeni, hogy továbbra is érték a lottózók hálózata, éppen ezért továbbfejlesztik és bővítik a kiskereskedelmi értékesítésüket. Mager elmondta azt is, hogy 2024-ben a vállalat árbevétele akár az 1000 milliárd forintot is átlépheti.