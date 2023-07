Egy tornádó szinte teljesen a földdel tette egyenlővé a Pfizer egyik gyárát helyi idő szerint szerda délután az amerikai Észak-Karolinában – látható az esetről készült felvételeken, ugyanakkor a gyógyszergyártó közleménye szerint senki nem sérült meg a gyár pusztulása során és vizsgálják az eset termelésre gyakorolt hatását.

Fotó: AFP

Az amerikai meteorológiai szervezet szerint a széllökések ereje akár a 240 kilométer per órás sebességet is meghaladhatta a viharban, amely miatt egy fontos autópályát is le kellett zárni egy időre. A tornádó útjába eső Nash megyében legalább 13-an szenvedtek könnyebb sérüléseket, míg a szomszédos Edgecomb megyéből három sérültről tudni, akik közül ketten életveszélyes sebeket szenvedtek – írja a CNN.

Keith Stone, Nash megyei seriff arra szólította fel a helyieket, hogy maradjanak távol az utaktól az összeomlott vezetékek és a gázszivárgás veszélye miatt. Észak-Karolina kormányzója pedig arról írt a Twitteren, hogy a hatóságok dolgoznak a károk elhárításán.