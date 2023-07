Közzétette a tavalyi eredmény után fizetendő osztalék végleges mértékét az ANY Biztonsági Nyomda hétfőn. A nyomdatársaság a saját részvényekre eső osztalékot is az arra jogosult részvényesek között osztja ki, és mivel jelenleg 448 842 darab papírt tulajdonol, ez részvényeként bruttó öt forintot jelent. A vállalat így az eredetileg meghirdetett 156 helyett 161 forintot fizet majd részvényenként a befektetőknek. Az osztalék utalását július 14-én kezdi az ANY.