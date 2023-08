Tarr Béla három világhírű alkotását (Kárhozat, Sátántangó, Werckmeister harmóniák) is fényképezte, de az ő nevéhez fűződik a Töredék vagy a Dolina című filmek képi világának megalkotása is. Dolgozott Kamondi Zoltánnal (Halálutak és angyalok), Makk Károllyal (Magyar pizza) és Janisch Attilával (Hosszú alkony) is.