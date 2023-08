Másfél millió utast szállítottak idén a BAHART hajói a Balatonon. A társaság kompjain egymilliós, a személyhajókon pedig több mint félmilliós utasszámot jelentett a vállalat, amelynek járművei az utóbbi hetek igazi nyári időjárásának is köszönhetően teljes kapacitással közlekednek. A Bahart utasforgalma már nem csak az előző évit, hanem a Covid előtti szintet is meghaladta, 2019-hez képest ebben az évben a kompokat összességében eddig 8 százalékkal, a személyhajókat pedig 6 százalékkal válaszották többen. Jelentősen nőtt a kerékpáros szállítások száma is, a kompokon 8, a személyhajókon eddig 21 százalékkal többen utaztak kerékpárral, mint tavaly ilyenkor.

A menetrendi hajózásban leglátogatottabb továbbra is a Siófok‒Balatonfüred–Tihany útvonal, erre 153 ezren váltottak jegyet, valamint a fonyód–badacsonyi, amelyen idáig 140 ezren utaztak.