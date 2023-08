Meghalt Tom Jones. A 95 éves szövegíró, rendező és író pénteken szenderült örök álomra a connecticuti Sharonban található otthonában. A sztár halálát rákbetegség okozta.

Fotó: jonesandschmidt.com

Jones és Harvey Schmidt zeneszerző alkották meg A Fantasztikusok című musicalt, ami 1960-tól 2002-ig futott a Broadway-en. A színdarabot a 153 férőhelyes Sullivan Street Playhouse-ban játszották Greenwich Village-ben, és összesen 17 162 előadás élt meg. A történet a Rómeó és Júlia ironikus változata: egy fiatal lányról és egy fiúról szól, akiket apjuk titokban összehoztak. Az évtizedek során a darabban többek közt feltűnt Jerry Orbach, Rita Gardner, Ricardo Montalban, Kristin Chenoweth és Santino Fontana is.

A Fantasztikusokat 2006-ban feltámasztották poraiból a The Snapple Theatre Centerben, a Times Square-en. A show egészen 2017-ig futott, összesen 21 552 előadással. A darab ezzel az amerikai színház történetének leghosszabb ideig futó produkciójává vált.

A musical legismertebb dalát, a "Try To Remember"-t több százan előadták, köztük Ed Ames, Harry Belafonte, Barbra Streisand és Placido Domingo.

A szerzőpárost a „110 in the Shade”, valamint az "I Do! I Do!" című kétszereplős Broadway musicaljeik miatt is Tony-díjra jelölték. Jones-t pedig 1998-ban azzal jutalmazták, hogy felvették az American Theatre Hall of Fame-be, azaz az Amerikai Színházi Hírességek Dicsőséglistájára – írta meg a CTV News.