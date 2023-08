Kifejezetten a Böjte-projektre szerződött a szélsőbalos Mércéhez az az újságíró, akit már korábban is elítéltek becsületsértés és rágalmazás miatt, mert hamisan vádolt meg valakit szexuális erőszakkal - írja az Origo. Kulcsár Árpád mindennek ellenére ezúttal is rendszeresen gyártotta a Böjte Csabát és alapítványát lejárató cikkeket. Az Origo cikksorozatban tárja föl, kik „akarhatták a ferences szerzetes fejét" egyik korábban befogadott neveltje által. Már korábban is hamisan vádolt szexuális zaklatással valakit az a Kulcsár Árpád, aki a Böjte Csaba és alapítványa elleni cikksorozat egyik létrehozója. A portál szerint Kulcsár közel egy évig vett részt a Böjte-ügy „feltárásában", és négy lejárató cikket is írt a Mérce nevű szélsőbaloldali portálra a témában.