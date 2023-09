Számos halálos áldozata és több mint 50 sérültje van egy hanoi lakóépületben keletkezett tűznek – közölte szerdán a helyi média. A vietnami főváros Thanh Xuan kerületében álló tízemeletes háznak a helyi hatóságok szerint mintegy 150 lakója volt, de azt nem lehet tudni, hogy hányan tartózkodtak otthon a tűz kitörésekor.

A helyi médiában legkevesebb 11 halottról számoltak be, de a vietnami hírügynökség jelenése szerint akár több tucatnyi is lehet a halottak száma. A sérülteket, akik között gyerekek is vannak, több kórházba szállították.

A kedden éjjel, feltehetően az első emeleten keletkezett tüzet a rendőrség közleménye szerint már sikerült megfékezni. A mentőszolgálatok a romok között kutatnak a sérültek és halálos áldozatok után.