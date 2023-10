Szellemvárossá vált Maine állam második legnagyobb települése, Lewiston, ahol szerdán az ámokfutó Robert Card 18 embert megölt, 13 embert pedig megsebesített. Azóta is hajtóvadászat folyik a lövöldöző férfi ellen, s a hatóságok arra kérték a helyi lakosokat, hogy maradjanak otthon, ezért az utcák elnéptelenedtek. Zárva tartanak az üzletek, az iskolák, a könyvtárak. A sebesülteket ellátó Central Maine Medical Center kórház bejáratát fegyveresek őrzik.

Fotó: AFP

Egyre újabb részletek látnak napvilágot a 18 áldozatról. Közülük heten a Just-In-Time Recreation bowlingpályán vesztették életüket, míg nyolcan a Schemengees Bar & Grille étteremben. Három ember a kórházban halt meg – közölte William Ross, a Maine Állami Rendőrség ezredese.

A 40 éves Robert Card ellen nyolcrendbeli gyilkosság miatt adtak ki elfogatóparancsot, s a hatóságok felhívása szerint fegyveresnek és veszélyesnek kell tekinteni. A rendőrség azt is közölte, hogy a körözött gyanúsított okleveles lőfegyveroktató, továbbá az amerikai hadsereg tartalékos tagja. Szakmai háttere megnehezíti az elfogását. Emiatt a kanadai oldalon is riasztást adtak ki.

A nyomozók megtalálták a maine-i lövöldözés gyanúsítottjának mobiltelefonját és egy hátrahagyott üzenetét is, de ennek tartalmát nem ismertette a rendőrség. Továbbá azt is közölték, hogy nagyvadak elejtésére szolgáló puskát használt, de más fegyver is lehet nála.

A hatóságok átkutatják az Androscoggin-folyót a Maine állambeli Lisszabon közelében, ahol Card Subaruját megtalálták. Gátakkal fékezik a folyót, és szonárokat is telepítenek.

Házkutatásokat is tartanak a hatóságok, bizonyítékokat és holttesteket keresnek.

A maine-i ámokfutás a leghalálosabb tömeges lövöldözés az Egyesült Államokban a tavalyi texasi iskolai mészárlás óta, amikor a 18 éves Salvador Ramos 19 gyermeket és két tanárt ölt meg a San Antoniótól 135 kilométerre fekvő Uvalde város egyik általános iskolájában.

A Gun Violence Archive szerint idén az Egyesült Államokban félezer tömeges lövöldözés történt.