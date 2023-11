További értesítésig lezárta a Niagara vízesésnél lévő Szivárvány hidat és az amerikai-kanadai határátkelőt a Erie megyei serif, olvasható a hivatal facebook oldalán. Kanadából érkezett az Egyesült Államokban az autó, amely felrobbant a határkelőnél. A Háladás előtti napok a legforgalmasabbak.

Fotó: NORBERT GRISAY/AFP

Kathy Hochul New York-i kormányzó az X platformon, melyet korábban Twitternek hívtak, tette közzé, hogy a New York-i Állami Rendőrség együttműködik az FBI Közös Terrorizmus Munkacsoportjával, hogy figyelemmel kísérje New York összes belépési pontját.

Justin Trudeau kanadai miniszterelnök szóvivője elmondta, hogy a biztonsági tisztviselők tájékoztatták őt a Szivárványhídon történt robbantásról, s a tisztviselők kapcsolatban állnak amerikai kollégáikkal.

A Buffalo Niagara nemzetközi repülőtérre érkező autókat biztonsági ellenőrzésnek vetik alá, s az utazóknak további átvilágításra kell számítaniuk a Niagara Frontier Transportation Authority szerint.