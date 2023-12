Egy év kényszerszünet után újdonsággal, két fénybusszal tért vissza a BKV ünnepi fényflottája. A „zászlóshajó”, a 2009 óta közlekedő klasszikus Fényvillamos, a Ganz UV mellett 2023-ban már nyolc jármű kapott ünnepi díszkivilágítást. Kültéri LED-szalagok, füzérek kerültek egy KCSV-7, egy TW6000 (Hannoveri), egy T5C5K2 (Tátra), egy ICS (Ganz-csuklós) és egy Combino villamosra, valamint egy szóló és egy csuklós Mercedes-Benz Conecto autóbuszra. A hat fényvillamost és a két fénybuszt Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere és Bolla Tibor, a BKV vezérigazgatója indította útjára. A Fogaskerekű december 10-től csatlakozik majd a BKV fényflottájához.

Idén nem kell nélkülözni a fényvillamost sem, a feldíszített járművek normál díjszabással vehetők igénybe.

Fotó: BKV

A járműveket több mint százan díszítették az elmúlt hetekben a kocsiszínekben és a buszgarázsban. Az ünnepi dísz fő alkotóelemei a kültéri LED-szalagok, füzérek és hálók összesen több mint 5 kilométer hosszúak, és több mint 140 ezer energiatakarékos LED világít bennük. A modern, környezetbarát LED-égők meleg fényükkel nemcsak az ünnepek meghittségét erősítik, hanem alacsony energiafogyasztásukkal és hosszú élettartamukkal csökkentik a BKV ökológiai lábnyomát is. A KCSV-7, a Tátra és a Ganz-csuklós villamosokon ünnepi fényt kaptak az áramszedők is. Több jármű belső terébe is díszítés került. A hagyományos Fényvillamos mennyezetén a LED háló mellett 150 darab horgolt dísz is található, amelyeket a BKV egyik utasa ajánlott fel az idén 150 éves Budapest tiszteletére. Idén először két busz is ünnepi fénybe öltözött. A matricák mellé kültéri, vízmentes 24 Volt tápfeszültségű LED-szalag került egy szóló és egy csuklós Mercedes-Benz Conecto autóbuszra.

A fényflotta szinte az egész várost behálózza, hozzájárulva a főváros ünnepi hangulatához. Az UV a 2, 19, 47, 49, 14, 69, 50, 42, 42-50, 14-41 vonalon jár, a Tátra villamos Budán és Pesten is feltűnik, az 1, 17, 41, 56, 61, 59, 14 vonalon közlekedik. A Combino a 4, 6 vonalon jár. A KCSV-7 a 2, 23 vonalon, a Ganz-csuklós a 47, 49 vonalon, a Hannoveri pedig a 42, 50, 51A vonalon közlekedik. A 60-as villamosként üzemelő, másfél évszázados múltra visszatekintő, feldíszített ünnepi Fogaskerekű – a vágányzár után – december 10-én indul majd. A szóló Mercedes-Benz Conecto fénybuszra a 105 és a 91 vonalon lehet felszállni, a csuklósra pedig a 7, 26 vonalon. Menetrend: Utazási információk, Közösségi közlekedés, Ünnepi járatok (bkk.hu). A fényjárműveken normál díjszabással, érvényes menetjeggyel lehet utazni. A BKV ünnepi fényflottája 2024. január 7-ig közlekedik.