Meghódította Amerikát egy kutyaágy, mindenki ilyet akar

A házi kedvencek különleges igényeit kiszolgáló iparág kissé túllőtt a célon. A mai prémium kutyaágyak már a jó öreg kanapékkal vetekszenek. Amerikában egyre többen vásárolnak maguknak (!) kutyaágyat, vagy osztoznak kutyusukkal annak pihenőhelyén.

A kényelmes kutyaágyak iránti érdeklődés 1650 százalékkal ugrott meg 2023-ban.

Fotó: Plufl

„Nagyon kényelmes és furcsamód nagyon produktív” – mondja Danielle Turchiano, a 39 éves Los Angeles-i közkapcsolati és marketing-tanácsadó, aki évek óta otthonról dolgozik. Eddig a kanapé volt az irodája, néhány héttel ezelőtt azonban még kényelmesebb megoldást talált, egy új generációs kutyaágyat.

Egy ovális alakú, párnázott, plüss mentőtutajra kell gondolni, mely 6 méter hosszával elég nagy ahhoz, hogy az emberek aludjanak vagy olvashassanak rajta.

A Plufl startup tavaly decemberben kezdte el szállítani „a világ első ember számára készült kutyaágyát”.

A mostani karácsonyi vásárban a Plufl 499 dolláros zászlóshajója a kívánságlisták élén szerepelt. A Google-statisztikák szerint a kényelmes ágyak iránti érdeklődés 1650 százalékkal ugrott meg 2023-ban.

Azért nőtt a Pufl népszerűsége, mert a kisállattulajdonosok minőségi időt tölthetnek szőrös barátaikkal – magyarázta Stephanie Horton, a Google globális kereskedelmi marketingért felelős vezető igazgatója. Míg Annita Hereford-Crump, egy 48 éves San Antonio-i IT felsővezető kettőt is rendelt, s úgy véli: a kutyaágy a kanapénál is kényelmesebb.

Persze arról sem szabad elfeledkezni, hogy az évek során a babzsákok, a felfújható bútorok és a habbal töltött puffok már kitaposták a Plufl előtt az utat az amerikai nappalikban. De a Plufl már az irodákban is megjelent.