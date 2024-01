Másodszor is kegyelmet adott a lengyel elnök Mariusz Kaminskit és Maciej Wasikot, az ellenzéki Jog és Igazságosság párt bebörtönzött képviselőinek – jelentette be keddi sajtótájékoztatóján Andrzej Duda. Az államfő bejelentését a bebörtönzöttek feleségei jelenlétében tette, és döntésének azonnali, haladéktalan végrehajtására szólította fel Adam Bodnar igazságügyi minisztert és főügyészt. Az államfő felszólításában az éhségsztrájkot folytató Mariusz Kaminski romló egészségi állapotára is utalt.

Andrzej Duda lengyel elnök újból kegyelmet adott a korrupcióért elítélt politikusoknak.

Fotó: Klaudia Radecka / AFP

Andrzej Duda azt követően zárhatta le az általa január 11-én Kaminski és Wasik ügyében elindított kegyelmi eljárást, hogy Adam Bodnar kedden visszaküldte neki az élítéltek dossziéját.

Az elnök emlékeztetett arra, hogy már 2015-benis kegyelemben részesítette a korrupció elleni hivatal egykori vezetőiként hivatali hatalommal való visszaélés címén elítélt Kaminskit és Wasikot.

Az államfő akkor a lengyel alkotmány egyik előírása alapján intézkedett. Mivel Duda érvényesnek tartja 2015-ös döntését - mely álláspontját a lengyel alkotmánybíróság háromszor is megerősítette - a másodszori kegyelmi eljárást más módon, a büntető törvénykönyv alapján kezdeményezte. Ilyenkor a főügyész véleménynyilvánítása a kegyelmi aktus előfeltétele, bár a vélemény nem kötelező érvényű az államfő számára.

Adam Bodnar a kedden az államfőnek továbbított véleményéhez és az ügy dossziéjához mellékelt beadványban azt javasolta, hogy Andrzej Duda ne éljen kegyelmi jogával.

Duda sajtókonferenciáján bírálta, hogy a főügyész nem tett eleget kérésének, és már az elnöki kegyelmi eljárás január 11-i elindítása után nem élt a büntetésvégrehajtás megszakításának lehetőségével.

Mariusz Kaminski családja kedd délelőtt elmondta, hogy az éhségsztrájkoló képviselőt a börtönkórházban gyomorszondával kényszertáplálásban részesítik.

Mariusz Kaminskit és Maciej Wasikot január 9-én a varsói államfői palotában tartóztatták le, miután a varsói kerületi bíróság az ügyükben felújított eljárásban december végén kétévi szabadságvesztésre ítélte őket. Előzőleg a legfelsőbb bíróság kétségbe vonta a 2015-ös államfői kegyelem érvényességét.