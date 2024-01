Kiderült, hogy hány német szenvedett egészségkárosodást a Covid-oltás miatt

Németországban 65 millió, Covid–19 elleni vakcinával beoltott emberből 11 827-en jelezték, hogy az oltás egészségkárosodást okozott a szervezetükben. A szakértők eddig a jelentkezők mintegy felét vizsgálták meg, amiből 467 esetben igazoltnak találták a panaszt – jelentette hétfőn a Neue Osnabrücker Zeitung.

Alig néhány esetben találtak összefüggést a koronavírus elleni oltás és a bejelentett egészségkárosodás között.

Fotó: Getty Images

Az észak-rajna–vesztfáliai egészségügyi minisztérium szerint az elbírálások lassan haladnak, egyrészt mivel kevés erre a szakértő, másrészt pedig az orvostudománynak még mindig nem világos, hogy a Covid–19-védőoltások milyen klinikai képeket okozhatnak.

Az oltási tüneteket és szövődményeket egyrészt jelezheti az érintett is, másrészt az orvosok is kötelesek jelenteni a gyanús eseteket az illetékes hatóságnak.

A bejelentők száma így érte el az összes beoltott 0,018 százalékát.

Németországban a Paul Ehrlich Intézet (PEI) felügyeli a vakcinák biztonságosságát. Az intézetnek eddig összesen 331 900 feltételezett mellékhatást és 50 833 súlyos mellékhatásgyanús esetet jelentettek. A leggyakrabban oltási reakciókról számoltak be, mint a fejfájás, fáradtság, influenzaszerű tünetek, fájdalom az injekció beadásának helyén és láz. Ezek leginkább az immunrendszer oltásra adott reakciói, és néhány nap alatt elmúlnak. Néhány esetben azonban előfordultak oltási szövődmények és egészségkárosodás is.

Ezer emberből egynél a Johnson & Johnson vakcinája fülcsengést, vénás trombózist és arcbénulást okozott. Az utóbbi tünet megjelent a Biontech-Pfizer és Moderna oltásánál is.

Tízezer emberből egynél pedig a Biontech-Pfizer, a Moderna és Novavax szívizom- vagy szívburokgyulladást, az Astrazeneca vénás trombózist és Guillain–Barré-szindrómát, egy ritka idegbetegséget okozott. Az utóbbi a Johnson & Johnson vakcinájánál is előfordult, s végül 2022-től megtiltották a nyugati oltóanyag alkalmazását Németországban.

Az intézet 120 halálesetnél kezdetben „valószínű vagy lehetséges ok-okozati összefüggést” jelentett a vakcinabeadással, ugyanakkor a PEI arra is felhívta a figyelmet, hogy a statisztikailag várható halálozások számával való összehasonlítás az öt jóváhagyott Covid–19-vakcina egyikére sem mutatott ki kockázatot.

Mennyi kártérítést kaphat valaki az oltás miatti egészségkárosodásért Németországban?

Ha az oltást követően egészségkárosodás következik be, az érintettek kártérítésre jogosultak a fertőzésvédelmi törvényben foglaltak szerint. A Welt am Sonntag országos felmérése szerint az egészségkárosodásban érintettek havi 164 és 854 euró közötti, élethosszig tartó alapnyugdíjra jogosultak. Szükség esetén a szövetségi állam állja a kezelési költségeket, és kártérítést fizet a károsultnak, ha a munkában emiatt sérült meg. Az oltások következtében elhunytak túlélői is jogosultak ellátásra, valamint temetési és haláleseti segélyre. Kártalanításra eddig 6029-en adtak be igényt, aminek eddig a kétharmadát vizsgálták meg. Összesen 253 kérelmet hagytak jóvá.