Sok területen lépnek előre Sajószögeden (x)

Nagy örömünkre szolgál, hogy a közelmúltban is szép számban nyert településünk pályázati forrásokat – emelte ki dr. Gulyás Mihály, Sajószöged polgármestere, hozzátette: – Településünk központi része szépül meg a közeljövőben. A Területi Operatív Programban beadott projektünk keretében ugyanis 55 279 990 forint támogatási összeget nyert el faluközösségünk. Ebből az összegből a rendezvényeink nagy részének helyet Szabadidőparkunk újul meg. Az elkészült beruházást május 24-én adjuk majd át ünnepélyes keretek között. Ezt követően már másnap használatba is vesszük a megújult parkot, hiszen ekkor tartjuk immár hagyományosnak tekinthető gyermeknapunkat.

Dr. Gulyás Mihály, Sajószöged polgármestere / Fotó: Sajószöged Önkormányzata

Igyekeztünk minden korosztály igényeit szem előtt tartani a felújítás kapcsán, ezért a területen megépült egy folyó vizes mosdóhelyiség. Elhelyeztünk pihenőpadokat, de lesz két okospad napelemes mobiltelefon-töltő funkcióval, asztalok, szemetesek, információs tábla, teqballasztal és más sportcélú eszközök, valamint zöld növényzet egyaránt. A polgármester elmondta: – Nagyon fontos számunkra a település lakóinak egészségi állapota, ennek megőrzését szolgálja az ez év folyamán elinduló Orvosi Rendelőnknek és Családsegítő, valamint Védőnői Szolgálatnak helyet adó épület teljes energetikai felújítása, melynek megvalósítására bruttó 112.865.000 forint támogatást nyert el önkormányzatunk szintén a TOP Programnak köszönhetően.

A projekt részét képezi a fűtésfelújítás, nyílászárók részleges cseréje, villamos hálózat korszerűsítése, napelemek kihelyezése, valamint parkolóbővítés és a térkőburkolat cseréje is. Nagy örömünkre szolgál, hogy a tavalyi évben sikerült megvalósítani a Községháza átfogó energetikai felújítását a TOP program keretében bruttó 47 190 000 Ft elnyert pályázati forrás felhasználásával. Az épület belső felújítására is több ízben pályáztunk már, eddig azonban még nem jártunk sikerrel. Reméljük, hogy a közeljövőben is pályázhatunk és a tervünk valóra válik.

Fotó: Sajószöged Önkormányzata

A napokban megtörténik a kivitelezési szerződés aláírása, és májusban elkezdődik a Napközi Otthon épületének teljes energetikai korszerűsítése, mely a konyha és az étkezőrész megújulását egyaránt magában foglalja. Tartalmazza a tetőszerkezet cseréjét, napelemes rendszer üzembe állítását, a nyílászárók cseréjét az épület homlokzati és belső részén egyaránt, légtechnika beépítését, valamint tartalmaz eszközbeszerzést, fűtéskorszerűsítést, burkolatcserét, homlokzatszigetelést, új kerítés építését. A projekt szintén a TOP Program keretein belül elnyert nettó 89.165.800 forint összegből és önkormányzatunk által biztosított önerő felhasználásával lesz megvalósítva.

A pályázati források sora még nem ér véget, hiszen ez évben a korábban említett Szabadidőparkunk játszótérrésze is megújul majd, mintegy 20.000.000 forintból szintén TOP forrásnak köszönhetően, mely kifejezetten a zöldinfrastruktúra fejlesztését szolgálja új játszótéri eszközök kihelyezésével. Célunk a közlekedésbiztonság további fejlesztése, ezért az év folyamán kihelyezésre kerül a településen két sebességmérő kamera és két kerékpártároló az óvodánkhoz és az iskolánkhoz közeli útszakaszon. Ezeket az eszközöket szintén a TOP Program keretein belüli eredményes pályázatnak köszönhetjük.

Fotó: Sajószöged Önkormányzata

Dr. Gulyás Mihály önerős fejlesztésről is beszámolt: – Többször pályáztunk már üdülőövezetünk megromlott állapotú útjainak felújítására. Eddig nem jártunk sikerrel, ezért az idei költségvetésünk tervezésekor 25 000 000 forint saját forrást különített el képviselő-testületünk az itt lévő utak ütemezett felújítására. Az üdülő aszfaltozása az iskolánk előtti terület felújításával együtt, terveink szerint ez év június közepéig – az időjárástól függően – elkészül. Külön öröm, hogy a legjobb árajánlatot ezekre a munkákra sajószögedi cég adta. – Büszke vagyok az elért eredményekre, és azt gondolom, hogy ez mindannyiunk sikere: minden kollégámé és minden egyes lakosé. Egyben elmondható az is, hogy ezek a fejlesztések az ő komfortérzetük javítását és kikapcsolódásukat, sportolásukat, pihenésüket hivatottak szolgálni.

Tisztelettel és szeretettel: dr. Gulyás Mihály Sajószöged polgármestere