Cigarettacsempészek martalékai lettek a gázai segélyszállítmányok

A segélyszállítmányok és raktárak a palesztin csempészek célpontjává váltak, akik a bűntársaik által a szállítmányokban tárolt illegális dohányárut akarják megszerezni - mondják az ENSZ és Izrael tisztviselői. Más helyi bűnözők is megtámadják azokat a járműveket, amelyekről azt gyanítják, hogy cigaretta van elrejtve valahol a fedélzeten. A cigarettát szálanként akár 25 dollárért is eladhatják az elszigetelt Gázában, így akár egy doboz megszerzése is rendkívül jövedelmező lehet.

Fotó: AFP

A cigaretta ára azután szállt el, hogy Izrael a Gázába irányuló szállításokat az alapvető árukra korlátozta, s ez nem tartalmazta a dohányárut.

A cigarettacsempészet útvonala korábbam az Egyiptom és Gáza közötti rafahi határátkelőn keresztül haladz, amelyet a Hamász által támogatott hatóságok ellenőriztek. De amikor az izraeli erők május 6-án átvették az ellenőrzést az átkelőhely felett, ez az ajtó is bezárult a csempészek előtt.

A cigarettacsempészek találtak egy másik útvonalat az Izrael és Gáza közötti Kerem Shalom átkelőhelyen, de itt nem tudják félreállítani a teherautókat, hogy kirakják a csempészárut, mint korábban Rafahban.

A segélykonvojok elleni bűncselekmények olyan gyakoriak, hogy több mint ezer teherautónyi segélyszállítmány rekedt az Izraellel közös Kerem Shalom határátkelő gázai oldalán.