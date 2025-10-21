Békecsúcs: Lengyelország aktuálpolitikai üzengetéssel szabotálja az orosz-ukrán háború lezárását

Radoslaw Sikorski egy kedd reggeli rádióinterjúban, a Donald Trump és Vlagyimir Putyin budapesti találkozójával kapcsolatos kérdésekre válaszolva vázolta fel a lengyel kormány jogi és politikai álláspontját a békecsúcs megvalósításával kapcsolatban. A miniszter állítása szerint a hágai Nemzetközi Büntetőbíróság 2023-as döntése miatt a lengyel kormány mozgástere korlátozott.

Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter nyilatkozott a békecsúcs megvalósításával kapcsolatban /Fotó: Wojtek Radwanski / AFP

Varsó nem segíti a békecsúcs megvalósulását

Nem tudjuk garantálni, hogy egy független bíróság ne kötelezze a kormányt egy ilyen repülőgép feltartóztatására annak érdekében, hogy egy gyanúsítottat a hágai bíróság elé állíthassanak

– fogalmazott.

A lengyel külügyminiszter ezzel gyakorlatilag megerősítette azokat a korábbi feltételezéseket, amelyek a déli, Törökországot és Szerbiát is érintő útvonalat tartották az egyetlen reális opciónak. Sikorski maga is megemlítette, hogy Putyin például Törökország, Montenegró és Szerbia légterén keresztül juthatna el Budapestre, ezzel vázolva fel a Varsó szerint repülhető utat.

A nyilatkozat ugyanakkor a technikai részleteken túlmutatva éles politikai kritikát is megfogalmazott a csúcstalálkozót befogadó Magyarországgal szemben. A lengyel diplomácia vezetőjének álláspontja szerint problémás, hogy egy uniós tagállam – amelyet továbbra is kötnek az ICC szabályai – egyáltalán „meghívta Vlagyimir Putyint”.

A lengyel külügyminiszter szerint ez is azt mutatja, hogy Magyarország „nem a Nyugat részeként, hanem a Nyugat és Oroszország között pozicionálja magát”.

A varsói álláspont szerint Magyarország az ukrajnai háború kitörése óta „az uniós tagállamok többségétől eltérő politikát folytat”, akadályozza az Ukrajnának nyújtott támogatás bizonyos formáit, és továbbra is nagy mennyiségű orosz kőolajat vásárol, holott más forrásokból is beszerezhetné.

A kiemelt képen Radoslaw Sikorski látható /Forrás: Hennadii Minchenko / AFP