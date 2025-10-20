Izraeli katonák megölése után újra a Hamászt támadják: eljött a tűzszünet eddigi legnagyobb próbatétele
A vasárnapi események tovább súlyosbították a már amúgy is ingatag helyzetet. Az izraeli hadsereg vasárnap éjjel közölte, hogy a Hamász célpontjai ellen végrehajtott jelentős csapássorozat után kormányzati utasításra „megkezdte a tűzszünet megújított érvényesítését”. A humanitárius segélyeket csak átmenetileg állították le; egy izraeli tisztségviselő szerint a szüneteltetést a bombázások intenzitása indokolta, és a szállítmányok a hadműveletek befejeztével újraindulhatnak. A cikk alapja a The New York Timesban megjelent írás.
Izrael nem riadt vissza
Az izraeli álláspont szerint a konfliktus azután lángolt fel újra, hogy palesztin fegyveresek vasárnap kora reggel rátámadtak az izraeli hadsereg egyik egységére a Gázai övezet déli részén, Rafah térségében, egy olyan zónában, ahol a tűzszüneti megállapodás értelmében az izraeli erőknek joguk van tartózkodni. Az izraeli hadsereg közleménye szerint a támadók páncéltörő rakétát lőttek ki, majd tüzet nyitottak a katonákra, megölve kettőjüket. Ezt a tűzszünet kirívó megsértésének minősítették, és válaszul csapást mértek a területre a fenyegetés felszámolása, valamint alagutak és katonai létesítmények lerombolásának céljával. A délután folyamán a hadműveleteket kiterjesztették, és az övezet egész területén több tucat Hamász-célpontot támadtak.
Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök a Hamászt nevezte meg felelősként, és a fegyveres erőknek erőteljes fellépést rendelt el.
A Hamász katonai szárnya ezzel szemben azt közölte, hogy nincs tudomásuk semmilyen összecsapásról a rafahi térségben, mivel hónapokkal ezelőtt elvesztették a kapcsolatot az ottani harcosaikkal. A szervezet egyik tisztviselője, Izzat al-Rishq azzal vádolta Izraelt, hogy „gyenge ürügyeket” gyárt a támadásai igazolására. A Hamász jelezte, hogy mindkét fél kölcsönös vádjai ellenére továbbra is elkötelezettek a tűzszünet fenntartása mellett, és egy küldöttségük vasárnap Kairóba érkezett, hogy a megállapodás végrehajtásáról tárgyaljon a közvetítőkkel.
Pénteken az izraeli hadsereg tüzet nyitott egy járműre Gáza északi részén, több embert is megölve. Az izraeli hadsereg azzal védekezett, hogy a gyanús jármű áthajtott a tűzszüneti megállapodásban rögzített demarkációs vonalon, és a figyelmeztető lövéseket is figyelmen kívül hagyta.
A helyzetet bonyolítja, hogy sok gázai – internet hiányában vagy a nehezen értelmezhető térképek miatt – bizonytalan abban, hogy pontosan hol húzódnak a tiltott zónák.
A megállapodás egyik kulcseleme a humanitárius segélyek jelentős növelése, a cél a napi 300-ról 600-ra emelt kamionszám elérése. Az övezetben az elmúlt hónapokban számos nehézség adódott az élelmezésben, és a mintegy kétmilliós lakosság nagy részét többször is kitelepítették. A vasárnapi erőszak után Netanjahu kormányának egyes tagjai – köztük Itamar Ben-Gvir nemzetbiztonsági miniszter – azonnal a Hamász elleni offenzíva teljes körű újraindítását követelték, mondván, beigazolódott, hogy a szervezet nem tartja be a megállapodást.
A tűzszünet részeként zajló fogoly- és holttestcsere folyamata is feszültségek közepette zajlik. A múlt héten a Hamász elengedte az utolsó húsz élő izraeli túszt, és átadta 12 elhunyt fogoly földi maradványait. Cserébe Izrael csaknem 2000 palesztin foglyot engedett szabadon, és több mint 100 palesztin holttestét juttatta vissza Gázába. Az izraeli kormány szerint további 16 elrabolt személy holtteste van még Gázában, de a Hamász szerint ezek felkutatása és kiemelése a romok alól nehézkes és időigényes.
A kiemelt kép illusztráció. /forrás: AFP