Izraeli katonák megölése után újra a Hamászt támadják: eljött a tűzszünet eddigi legnagyobb próbatétele

A vasárnapi események tovább súlyosbították a már amúgy is ingatag helyzetet. Az izraeli hadsereg vasárnap éjjel közölte, hogy a Hamász célpontjai ellen végrehajtott jelentős csapássorozat után kormányzati utasításra „megkezdte a tűzszünet megújított érvényesítését”. A humanitárius segélyeket csak átmenetileg állították le; egy izraeli tisztségviselő szerint a szüneteltetést a bombázások intenzitása indokolta, és a szállítmányok a hadműveletek befejeztével újraindulhatnak. A cikk alapja a The New York Timesban megjelent írás.

A gázai hatóságok állítása szerint a vasárnap történteknek a két izraeli áldozat mellett negyvennégy palesztin áldozata volt / Fotó:AFP

Izrael nem riadt vissza

Az izraeli álláspont szerint a konfliktus azután lángolt fel újra, hogy palesztin fegyveresek vasárnap kora reggel rátámadtak az izraeli hadsereg egyik egységére a Gázai övezet déli részén, Rafah térségében, egy olyan zónában, ahol a tűzszüneti megállapodás értelmében az izraeli erőknek joguk van tartózkodni. Az izraeli hadsereg közleménye szerint a támadók páncéltörő rakétát lőttek ki, majd tüzet nyitottak a katonákra, megölve kettőjüket. Ezt a tűzszünet kirívó megsértésének minősítették, és válaszul csapást mértek a területre a fenyegetés felszámolása, valamint alagutak és katonai létesítmények lerombolásának céljával. A délután folyamán a hadműveleteket kiterjesztették, és az övezet egész területén több tucat Hamász-célpontot támadtak.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök a Hamászt nevezte meg felelősként, és a fegyveres erőknek erőteljes fellépést rendelt el.

A Hamász katonai szárnya ezzel szemben azt közölte, hogy nincs tudomásuk semmilyen összecsapásról a rafahi térségben, mivel hónapokkal ezelőtt elvesztették a kapcsolatot az ottani harcosaikkal. A szervezet egyik tisztviselője, Izzat al-Rishq azzal vádolta Izraelt, hogy „gyenge ürügyeket” gyárt a támadásai igazolására. A Hamász jelezte, hogy mindkét fél kölcsönös vádjai ellenére továbbra is elkötelezettek a tűzszünet fenntartása mellett, és egy küldöttségük vasárnap Kairóba érkezett, hogy a megállapodás végrehajtásáról tárgyaljon a közvetítőkkel.

Fotó: AFP

Pénteken az izraeli hadsereg tüzet nyitott egy járműre Gáza északi részén, több embert is megölve. Az izraeli hadsereg azzal védekezett, hogy a gyanús jármű áthajtott a tűzszüneti megállapodásban rögzített demarkációs vonalon, és a figyelmeztető lövéseket is figyelmen kívül hagyta.

A helyzetet bonyolítja, hogy sok gázai – internet hiányában vagy a nehezen értelmezhető térképek miatt – bizonytalan abban, hogy pontosan hol húzódnak a tiltott zónák.

A megállapodás egyik kulcseleme a humanitárius segélyek jelentős növelése, a cél a napi 300-ról 600-ra emelt kamionszám elérése. Az övezetben az elmúlt hónapokban számos nehézség adódott az élelmezésben, és a mintegy kétmilliós lakosság nagy részét többször is kitelepítették. A vasárnapi erőszak után Netanjahu kormányának egyes tagjai – köztük Itamar Ben-Gvir nemzetbiztonsági miniszter – azonnal a Hamász elleni offenzíva teljes körű újraindítását követelték, mondván, beigazolódott, hogy a szervezet nem tartja be a megállapodást.