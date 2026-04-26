Elő a télikabátot, ismét fagyok jönnek, tél tábornok újra támad

Száraz hidegfront érkezik vasárnap a fátyolfelhőzet átmeneti növekedésével és erős, olykor viharos széllel. Egyébként sok napsütést is hoz az időjárás. A hőmérséklet 16-17 fok körül alakul - írja a Köpönyeg.hu.

Hétfőn a hideg, néhol fagyos(!) reggel után délután többórás napsütés várható fátyolfelhőkkel.

A maximum 17-18 fok körül valószínű.

Kedden viszont nyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és a Dunántúlon már kisebb eső, zápor is kialakulhat. 15 és 20 fok közötti értékeket mérhetünk.

Számottevő fronthatás nem terheli a szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.